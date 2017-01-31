Чайка назвал зарплату главы «Почты России» наглостью

Генпрокурор Юрий Чайка назвал зарплату руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова «откровенной наглостью». Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 миллионов начисляет! Совесть все-таки надо иметь», — возмутился прокурор.

Чайка подчеркнул, что Страшнов установил своеобразный антирекорд по размеру вознаграждения в системе федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). «Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях», — пояснил генпрокурор.

25 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура России выявила незаконную выплату премии гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере более 95 миллионов рублей.

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По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, следователям направлены материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Страшнова по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). При этом в прокуратуре заявляли, что в качестве наказания для главы «Почты России» может быть назначен штраф, но речи о лишении свободы не идет.

Страшнов занимает пост гендиректора «Почты России» с апреля 2013 года. В январе текущего года он вошел в состав наблюдательного совета публичного акционерного общества (ПАО) «Почта Банк».