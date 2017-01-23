«Почта России» даст работу уволенным сотрудникам Сбербанка

«Почта России» готова трудоустроить сотрудников Сбербанка, которые могут остаться без работы из-за намерения кредитной организации сократить их численность. Об этом в понедельник, 23 января, заявил глава организации Дмитрий Страшнов, сообщает ТАСС.

«"Почта России" всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны», — сказал Страшнов.

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к 2025 году количество сотрудников банка может уменьшиться в два раза из-за цифровой трансформации.

В крупнейшем банке России считают, что страна находится на пороге масштабной трансформации всей банковской сферы из-за внедрения инновационных технологий. Банки проиграют соревнование с финтехами (компаниями, использующими новые технологии в сфере мобильных платежей, перевода денег и кредитования), если не изменятся, заявил бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, вошедший в набсовет Сбербанка в 2016 году.

12 января зампред правления банка Вадим Кулик рассказал, что кредитная организация намерена уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами.