Генпрокуратура проверит законность покупки «Почтой России» грузовых самолетов

Генпрокуратура России проводит проверку законности покупки «Почтой России» двух грузовых самолетов Ту-204, передает Rambler News Service.

Подробности проверки до ее завершения в ведомстве не раскрывают. При этом в почтовом операторе агентству заявили, что все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства.

В декабре 2016 года «Почта России» запустила перевозки на собственных самолетах, которые назвали в честь Петра l и Екатерины ll. В настоящее время выполняются рейсы по России, в будущем воздушные суда будут летать также в страны Восточной Азии.

Оператор приобрел два самолета Ту-204 у «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) за 3,4 миллиарда рублей в августе прошлого года. В компании поясняли, что грузовые лайнеры необходимы прежде всего для доставки посылок из Китая. Позднее глава «Почты России» Дмитрий Страшнов заявил, что компания может расширить свой авиапарк в 2017 году, если опыт эксплуатации первых воздушных судов окажется удачным.

