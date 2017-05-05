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Генпрокуратура обратилась в СКР после проверки покупки самолетов «Почтой России»

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Генеральная прокуратура России подтвердила, что направила материалы о покупке «Почтой России» двух самолетов Ту-204 в Следственный комитет, передает ТАСС.

«Эти материалы действительно были направлены органами прокуратуры в следственные органы», — сообщил агентству официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что закупка двух магистральных самолетов проведена в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках, в том числе согласована с Минкомсвязи.

О проведении Генпрокуратурой проверку по факту закупки самолетов сообщалось в январе.

«Почта России» в декабре 2016 года запустила перевозки на собственных самолетах Ту-204, которые назвали в честь Петра I и Екатерины II. В настоящее время выполняются рейсы по России, затем воздушные суда будут летать также в страны Восточной Азии.

Оператор приобрел самолеты у «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) за 3,4 миллиарда рублей в августе прошлого года. В компании поясняли, что грузовые лайнеры необходимы прежде всего для доставки посылок из Китая. Позднее глава «Почты России» Дмитрий Страшнов сообщил, что компания может расширить свой авиапарк в 2017 году, если опыт эксплуатации первых воздушных судов окажется удачным.

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