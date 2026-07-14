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11:17, 14 июля 2026Мир

Патрушев резко высказался о политике Байдена по отношению к России

Патрушев: Байден завел отношения России и США в болото
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Бывший президент США Джо Байден завел отношения Москвы и Вашингтона в болото. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Байден прекрасно помнил времена противостояния сверхдержав, что не помешало ему и его администрации завести ситуацию в отношениях с Россией в такое болото, из которого до сих пор Вашингтон не может найти выхода», — подчеркнул Патрушев.

По словам помощника российского лидера, старшее поколение американских и европейских политиков помнило времена холодной войны и риск ядерной эскалации и понимало, что в подобных случаях лучше сесть за стол переговоров, несмотря на эмоции. Патрушев отметил, что Байден является исключением.

Ранее в офисе главы Нацразведки Соединенных Штатов заявили, что администрация Байдена скрывала существование американских биолабораторий по всему миру.

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