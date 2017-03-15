Фигурантом дела о премиях главы «Почты России» стала чиновница Минкомсвязи

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших неправомерное начисление премий руководству «Почты России». Фигурантом дела стала директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева, пишет «Коммерсантъ».

35-летнюю чиновницу заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенных в пользу главы «Почты России» Дмитрия Страшнова (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса России). Именно в компетенцию Лаптевой входит формирование зарплат и премий сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных ей организаций.

Материалы по теме Экспресс-отставка В «Почте России» сменилась власть

По версии следствия, Лаптева необоснованно отдала указания о выплате Страшнову зарплаты в 2014-2015 годах в размере 46 миллионов рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 миллиона. СКР тем самым изменил требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 миллиона рублей.

Ранее прокуратура по итогам проверки «Почты России» направила в СКР материалы о возможных злоупотреблениях при начислении премий топ-менеджерам компании.

Выяснилось, в частности, что сумма премии Страшнову рассчитывалась на основании отчета «Почты России» об итогах работы в 2014 году. Чистая прибыль ФГУПа составила по документам 1,2 миллиарда рублей, однако это стало возможным из-за того, что предприятие получило из бюджета 5,4 миллиарда. Следовательно, по расчетам Генпрокуратуры, премия главы «Почты России» должна была составлять не более 3,2 миллиона рублей.

Тогда надзорное ведомство указало на необходимость возбудить в отношении Страшнова уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»).