Грибник нашел в подмосковном лесу сотни вскрытых посылок

В Подмосковье украли содержимое сотен почтовых отправлений, а коробки от них выбросили в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России», передает агентство «Москва».

«В лесном массиве подмосковного микрорайона Белая Дача были обнаружены несколько сотен пустых оболочек отправлений с адресами получателей, но без товарных вложений. Информация о местонахождении свалки поступила в службу безопасности "Почты России" от граждан», — отметили в компании.

В ходе служебного расследования было установлено, что отправления перевозились фирмой «Солекс» по доверенности от компании-консолидатора «Пост-Сервис». В коробках находились товары, за которыми в течение месяца не пришли получатели. Почтовый оператор вернул их представителю «Солекс» по накладной.

Материалы по теме На почтальона всегда стучат дважды Кто и как ворует на почте в России

«Почта» направила в адрес «Пост Сервис» и «Солекс» письма с требованием разъяснить, каким образом упаковки бывших почтовых отправлений с персональными данными получателей оказались в лесу.

«Предположительно работники фирмы, получившие невостребованные посылки, довезли их до ближайшего леса, где вскрыли и похитили товары. Все материалы по факту разглашения персональных данных получателей будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе.

По данным «Московского комсомольца», в посылках находились товары из интернет-магазина автозапчастей. Вскрытые коробки 25 сентября обнаружил грибник. Газета пишет, что груз присвоили сотрудники транспортной части магазина — именно они забирали у курьеров невостребованные отправления.

В июле сообщалось об обнаружении в Ростовской области свалки из упаковок от почтовых отправлений. Оказалось, что посылки воровал сотрудник Ростовского магистрального сортировочного центра.