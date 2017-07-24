В «Почте России» установили личность похитителя посылок в Ростовской области

Служба безопасности «Почты России» в результате внутреннего расследования установила личность работника, подозреваемого в хищении почтовых отправлений в Ростовской области. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Им оказался работник Ростовского магистрального сортировочного центра, забиравший из похищенных посылок товарные вложения. Упаковки он выбрасывал за городом. «Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей», — указывают в пресс-службе «Почты России».

Отмечается, что сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям.

«"Почта России" будет максимально жестко и оперативно реагировать на любые преступные действия, нарушающие права клиентов. Правонарушитель будет уволен, а все материалы по факту хищений вместе с заявлением о совершенном преступлении и персональными данными подозреваемого переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — пообещали в организации.

22 июля на YouTube-канале RusPescaRus появилось 10-минутное видео, на котором некий мужчина демонстрирует находящуюся в камышах неподалеку от местного яхтклуба «Аврал» свалку из упаковок от почтовых отправлений.

В описании к ролику указано, что его автор просит рассмотреть запись как «заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру РФ для проведения проверки по факту кражи в крупных размерах». На следующий день в ростовском отделении «Почты России» было начато внутреннее расследование.

Летом прошлого года в сети широко обсуждалась история жителя Мурманской области, трижды получившего по почте кирпичи вместо планшета Asus, который он заказывал на eBay. Заказчик утверждает, что упаковку вскрывали: фирменный скотч аукциона был разрезан с узкой стороны коробки.