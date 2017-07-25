Против подозреваемого в краже посылок ростовского почтового курьера завели дело

В Ростове-на-Дону против курьера одного из почтовых отделений, подозреваемого в похищении посылок и бандеролей, возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса России («Кража»). Об этом во вторник, 25 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе проверки, которая была организована по факту появившегося в интернете ролика с горой вскрытых посылок Почты России на берегу реки, полицейские установили, что курьер во время разгрузки в сортировочном центре похитил отправления. Затем, вскрыв упаковки, которые он выбросил в прибрежных зарослях, мужчина спрятал содержимое посылок в багажнике автомобиля своего знакомого.

Похищенное в ходе обыска было изъято. По словам подозреваемого, хищение он совершил в целях личного обогащения. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Кроме того, правоохранители намерены установить, не совершал ли подозреваемый подобные хищения ранее.

Ранее сообщалось, что служба безопасности «Почты России» в результате внутреннего расследования установила личность работника, подозреваемого в хищении почтовых отправлений. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей.