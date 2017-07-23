«Почта России» начала проверку после обнаружения коробок от посылок на берегу Дона

В ростовском отделении «Почты России» проводится внутреннее расследование после того, как на берегу Дона были найдены пустые коробки от посылок. Об этом в воскресенье, 23 июля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе филиала госпредприятия.

«Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций», — отметили там.

В пресс-службе также добавили, что все материалы будут направлены в правоохранительные органы, а сотрудников, совершивших правонарушения, ждут увольнения. «В случае, если вина в совершении хищения будет доказана, действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — добавили в «Почте России».

Как сообщает портал Don News, 22 июля на YouTube-канале RusPescaRus появилось 10-минутное видео, на котором некий мужчина демонстрирует находящуюся в камышах неподалеку от местного яхтклуба «Аврал» свалку из упаковок от почтовых отправлений.

В описании к ролику указано, что его автор просит рассмотреть запись как «заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру РФ для проведения проверки по факту кражи в крупных размерах».

Летом прошлого года в сети широко обсуждалась история жителя Мурманской области, трижды получившего по почте кирпичи вместо планшета Asus, который он заказывал на eBay. Заказчик утверждает, что упаковку вскрывали: фирменный скотч аукциона был разрезан с узкой стороны коробки.