В Ростовской области снова нашли свалку выпотрошенных посылок

На трассе «Ростов–Азов» в Ростовской области один из местных жителей обнаружил свалку из выброшенных посылок. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает 161.ru.

Он сообщил, что наткнулся на десятки пустых коробок утром 14 сентября. Как отмечается в материале, некий злоумышленник поживился новенькими телефонами и сим-картами, заказанными несколько месяцев назад.

В областном МВД заявили, что по поводу найденных посылок инициирована проверка. «Правоохранители уже выехали на место происшествия. По этой информации проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщил пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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22 июля на YouTube-канале RusPescaRus было опубликовано видео, на котором демонстрировалась свалка из упаковок от почтовых отправлений, обнаруженная в камышах на берегу реки Дон неподалеку от местного яхт-клуба «Аврал».

На следующий день в ростовском отделении «Почты России» было начато внутреннее расследование. Вскоре была установлена личность работника, подозреваемого в хищении. Им оказался сотрудник Ростовского магистрального сортировочного центра, забиравший товары из похищенных посылок, общая стоимость украденных почтовых отправлений составила несколько десятков тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело о краже.