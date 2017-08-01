«Почту России» оштрафовали за украденные посылки в Ростовской области

«Почта России» выплатит 31 тысячу рублей административного штрафа за недоставленные жителям Ростовской области посылки, упаковки от которых в конце июля на берегу реки обнаружил местный рыбак. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Роскомнадзора.

Отмечается, что на ФГУП «Почта России» и региональное управление Федеральной почтовой связи составили административные протоколы по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением».

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22 июля на YouTube-канале RusPescaRus было опубликовано видео, на котором демонстрировалась свалка из упаковок от почтовых отправлений, обнаруженная в камышах на берегу реки Дон неподалеку от местного яхт-клуба «Аврал».

На следующий день в ростовском отделении «Почты России» было начато внутреннее расследование. Вскоре была установлена личность работника, подозреваемого в хищении. Им оказался сотрудник Ростовского магистрального сортировочного центра, забиравший товары из похищенных посылок, общая стоимость украденных почтовых отправлений составила несколько десятков тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело о краже.