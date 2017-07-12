«Почта России» и ФСБ нашли в посылках с пазлами 30 килограммов наркотиков

Обнаружен крупный канал поставки синтетических наркотиков в Московский регион; вещества переправлялись из Германии под видом посылок с детскими пазлами. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе «Почты России».

Операцию проводили совместно сотрудники службы безопасности «Почты России» и УФСБ по Москве и Московской области. В нескольких посылках были обнаружены более 30 килограммов сильнодействующих наркотических средств стоимостью в несколько десятков миллионов рублей.

Как выяснилось, двое злоумышленников (26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области) договорились с сотрудниками двух московских отделений связи и несколькими курьерами. Те согласились выдавать посылки, приходящие из-за рубежа, без проверки документов. Посылки, в свою очередь, адресовались вымышленным получателям.

«Оба наркодилера были задержаны с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из столичных отделений связи», — пояснили в пресс-службе, добавив, что работники отделений и курьеры, грубо нарушившие правила, будут уволены в связи с утратой доверия.

Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконная пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).