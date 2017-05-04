Осужденный из колонии организовал наркобизнес и получил еще 13 лет

Суд Челябинска приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Таджикистана, уже отбывающего наказание в колонии и организовавшего оттуда наркобизнес. Об этом в четверг, 4 мая, в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили РИА Новости.

Вместе с организатором осуждены его сообщники: суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок от 10 до 12 лет. Все участники группы признаны виновными по частям 2 и 3 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размерах»).

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Как сообщает управление, в феврале 2016 года было установлено, что трое жителей Средней Азии приобрели в Москве более трех килограммов героина и около килограмма гашиша для продажи в Челябинской области. Руководил ими земляк, уже отбывающий наказание за аналогичное преступление.

Осужденные соорудили тайник в обшивке автомобиля Mercedes-Benz С280 Sport и перевезли в нем наркотики из Москвы в Челябинск, где арендовали жилье. Там оперативники обнаружили и изъяли наркотики.

11 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия, взяв под стражу 38-летнего адвоката, задержанного в следственном изоляторе «Бутырка» с четырьмя пакетами с запрещенными веществами, в том числе с гашишем (весом 195 граммов), метадоном, кокаином и амфетамином.