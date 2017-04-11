В Москве арестован пытавшийся пронести в СИЗО 200 граммов наркотиков адвокат

Суд удовлетворил ходатайство следствия, взяв под стражу 38-летнего адвоката, задержанного в следственном изоляторе «Бутырка» с крупной партией разнообразных наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

Она уточнила, что в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере» (часть 3 статьи 30, пункт «г», часть 4 статьи 228.1 УК РФ)

«По данным следствия, утром 7 апреля адвокат, осуществлявший защиту по уголовному делу следственно-арестованного, содержащегося в СИЗО-2 Москвы, прошел на территорию режимного объекта. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты четыре пакета с запрещенными веществами, в том числе с гашишем (весом 195 граммов), метадоном, кокаином и амфетамином», — сказала Иванова.

По данным представителя ведомства, задержание юриста было произведено в рамках оперативного эксперимента.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, арестован адвокат московской городской коллегии адвокатов Михаил Козлов, специализирующийся на защите от уголовного преследования. До 2013 года он служил в органах военной прокуратуры и был заместителем прокурора Московского гарнизона.

В январе 2016 года в Санкт-Петербурге был задержан адвокат, пытавшийся пронести в колонию-поселение 25 мобильных телефонов и наркотики.