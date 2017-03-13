Силовые структуры
 

В Ленобласти в грузовике нашли 266 килограммов гашиша

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В Ленобласти сотрудники таможни и полицейские изъяли более 266 килограммов гашиша из грузовика, прибывшего с территории Эстонии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Операция носила характер «контролируемой поставки»: грузовик был намеренно пропущен на территорию России через таможню в Ивангороде, после чего проследовал на строительную площадку в районе поселка Сиверский Ленинградской области. В момент перегрузки наркотиков на легковой автомобиль оперативники, контролировавшие передвижение грузовика от границы, задержали участников преступной группы.

В машине нашли свыше 266 килограммов гашиша (более 2,5 тысяч плиток), 26 тысяч евро наличными, происхождение которых задержанные пояснить затруднились, а также мобильные телефоны и несколько SIM-карт.

Арестованы четыре участника преступной группы, среди них — предполагаемый организатор поставок гашиша, гражданин России 1963 года рождения. Так же арестованы гражданин Эстонии 1981 года рождения, Литвы — 1982-го и Белоруссии — 1986-го.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются другие возможные участники преступной группы.

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