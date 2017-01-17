Дилер попытался закинуть партию гашиша в бурятскую колонию с помощью арбалета

Бурятские полицейские и сотрудники регионального УФСИН задержали у периметра колонии мужчину, пытавшегося с помощью арбалета и стрел переправить партию гашиша. Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте республиканского МВД.

«В ходе досмотра сотрудниками наркоконтроля у злоумышленника изъято 20 упаковок наркотического вещества в виде таблеток, общей массой 195 граммов, стрелы и арбалет», — говорится в сообщении. Запрещенный груз предназначался знакомому подозреваемого, отбывающему срок в учреждении.Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

В сентябре 2016 года заключенному исправительной колонии строгого режима номер 23, расположенной в Мурманской области, прислали православную икону с героином. Внутри предмета обнаружили лоскут ткани, пропитанный неизвестным веществом, которое позже было распознано специально обученной собакой как наркотическое — героин.