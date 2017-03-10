Российская полиция изъяла у контрабандистов более 200 килограммов гашиша

В рамках операции «Пиренейский излом», проводящейся МВД России совместно с правоохранительными органами Молдавии и Испании, российские полицейские задержали несколько крупных партий контрабандного гашиша, поставлявшегося из Марокко в страны ЕС и далее в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре ведомства. Часть злоумышленников задержана.

Как заявили в МВД, в ходе проведенных в марте 2017 года оперативных мероприятий, направленных на пресечение очередной поставки наркотиков, в Ленинском районе Московской области задержали микроавтобус под управлением гражданина Украины. В нем были обнаружены более 90 килограммов гашиша с маркировкой марокканского наркосиндиката.

В то же время в Москве был задержан один из получателей части наркотиков, изъятых в микроавтобусе. Им оказался гражданин Молдовы, координировавший сбыт крупных партий гашиша на территории Московского региона. В ходе обыска в специально оборудованном тайнике в его автомашине нашли более 33 килограммов гашиша. Кроме того, сотрудники МВД обнаружили склад с гашишем в боксе гаражно-строительного кооператива.

«Общий вес изъятого наркотического средства гашиш — более 200 килограммов. По оценкам черного рынка, его стоимость составляет около 150 миллионов рублей», — прокомментировала результата операции официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228-1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Рассматривается вопрос также о предъявлении им обвинения по части 4 статьи 229-1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»).