В Новосибирской области у курьера изъяли наркотиков на 50 миллионов рублей

В Новосибирской области полиция изъяла у подозреваемого в перевозке запрещенных веществ несколько десятков килограммов наркотиков на крупную сумму. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте главка МВД России по Новосибирской области.

В публикации сказано, что сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию, согласно которой из Подмосковья в Сибирский федеральный округ курьер должен доставить особо крупную партию наркотиков. В результате спецоперации подозреваемый был задержан с поличным, когда делал оптовые «закладки». Им оказался 26-летний житель Московской области, ранее не судимый.

Выяснилось, что мужчина регулярно ввозил крупные партии наркотиков в Новосибирскую область «для последующего сбыта бесконтактным способом посредством оборудования оптовых тайников-закладок для розничных сбытчиков».

Был проведен обыск коттеджа, арендованного задержанным, полиция нашла и изъяла пять видов запрещенных к обороту веществ: «психотропное вещество амфетамин массой 3,5 килограммов, 640 таблеток "экстази" общей массой более 500 граммов, кокаин массой более 500 граммов, марихуана 700 граммов и более 200 брикетов гашиша общей массой 22 килограммов».

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Изъятая партия наркотиков превышает миллион доз, стоимость на черном рынке составляет примерно 50 миллионов рублей.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Задержанного арестовали, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

10 февраля в МВД сообщили о раскрытии и ликвидировали в России международного наркосиндиката «Химпром» с годовым оборотом 2 миллиарда рублей. Его лаборатории в Подмосковье изготавливали от 150 до 500 килограммов синтетических веществ в неделю, а оптовые склады размещались в 10 регионах страны. Также обнаружена логистическая сеть в 14 российских субъектах.