Вора в законе по кличке Шакар задержали за хранение наркотиков в Подмосковье

Видео: 360tv.ru

Подмосковные полицейские задержали в Балашихе вора в законе, известного как Шакар (настоящее имя Закро Сукиазов) по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Кадры оперативного мероприятия опубликовал телеканал «360». У 58-летнего ранее судимого криминального авторитета обнаружили героин весом около пяти граммов. Запрещенные вещества изъяли из дубленки — наркотик хранился в свернутом листе бумаги.

По данным издания, уроженец Грузии Сукиазов (несколько лет назад он сменил фамилию на Сукязов) неоднократно попадался подмосковным сыщикам на незаконном обороте наркотиков. В 2009 году у него изъяли больше 10 граммов метадона. В мае 2012 года во время досмотра у него нашли героин. То же вещество у него изъяли и спустя год в Балашихе.