Арсен Ереванский попался с метадоном на воровской сходке в калужской деревне

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Вор в законе Арсен М., известный как Арсен Ереванский, был задержан правоохранительными органами в кафе в деревне Денисово (Калужская область), где проходила сходка лидеров и авторитетов криминальной среды с 10 участниками. Кадры оперативной съемки в четверг, 2 февраля, публикует пресс-служба МВД России.

У вора в законе и еще одного участника встречи стражи порядка обнаружили наркотики — героин и метадон. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков»). Арсену Ереванскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.