Один из лидеров международного наркокартеля экстрадирован в Россию

Из Бельгии в Россию экстрадирован гражданин Нидерландов Гвидо Волтерс — второе лицо в международном наркокартеле, наладившем поставки наркотиков из Китая и Латинской Америки через Россию в Великобританию и другие страны Европы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

В составе организованной преступной группы Волтерс участвовал в незаконной поставке наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта из стран Южной Америки через Россию на территорию Великобритании.

«В апреле 2010 года он был объявлен в международный розыск, в мае 2013 года установлено его местонахождение на территории Бельгии. Тогда же Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В марте 2018 года удалось добиться решения о его выдаче», — сообщил официальный представитель надзорного ведомства.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что уголовное дело о международном наркокартеле расследуется следственным департаментом министерства. «По версии следствия, участники организованной группы начиняли кокаином грузы, поступающие из Колумбии в Россию. В дальнейшем наркотик в составе нового легального груза, шедшего на экспорт (как правило, в гранулированном полиэтилене), пересылался в Европу. Волтерс обвиняется в организации преступного сообщества, незаконном обороте наркотиков, контрабанде наркотиков, а также в обычной контрабанде», — объяснила Волк.

Как стало известно «Ленте.ру», речь идет о крупной международной группировке, созданной в середине 1990-х гражданином Великобритании Лео Фрэнсисом Морганом. Группа занималась поставками растительных и синтетических наркотиков из Китая и Колумбии в Соединенное Королевство транзитом через Россию. Большинство участников этого наркокартеля были задержаны в 1999 году и осуждены в 2004-м к длительным срокам лишения свободы. Скрыться удалось лишь трем руководителям: самому Моргану, его «правой руке» Гвидо Волтерсу и россиянину Олегу Титову. Морган был задержан в Панаме и осужден на 24 года тюрьмы, Титов по-прежнему находится в международном розыске.

В сентябре 2013 года за информацию о местонахождении Титова МВД России объявило награду в миллион рублей. По оперативным данным, он по фальшивым документам много лет жил на Украине.

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