Пара под наркотиками и с мачете пришла на прием к губернатору Камчатки

Семейная пара в Петропавловске-Камчатском пыталась пробиться на прием к губернатору края Владимиру Илюхину. Предположительно, молодые люди находились под воздействием наркотиков, сообщает «Камчатка-информ» со ссылкой на источники в региональном правительстве и полиции.

Инцидент произошел 19 июня. 32-летний мужчина и 31-летняя женщина поджидали главу региона возле здания администрации, припарковав свою машину неподалеку. По словам наблюдавших за этим чиновников, на капоте автомобиля были разложены ножи, похожие на мачете. Когда показался губернатор, пара подошла к нему и попросила о личной встрече. Войдя в здание, они потребовали от Илюхина немедленно созвать международную пресс-конференцию и дать им слово, чтобы они выступили с сенсационной новостью о национальной угрозе. Сотрудники учреждения вызвали полицию.

В ОВД задержанные заявили, что встретившийся с ними человек был не губернатором, а самозванцем. Они сообщили, что находятся под наркотиками, потому что «их пытались отравить», а всю машину измазали веществами. Обоих отвезли в наркологический диспансер на медосвидетельствование.

Источник издания в силовых структурах отметил, что ранее задержанный мужчина уже был судим за употребление и распространение наркотиков, он лишен прав за вождение в состоянии наркотического опьянения.

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