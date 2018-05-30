Российских чиновников захотели проверить на наркотики

Всех государственных служащих необходимо два раза в год тестировать на употребление наркотиков. С такой инициативой выступили члены «Трезвой России», сообщает RT со ссылкой на руководителя федерального проекта Султана Хамзаева.

По его мнению, многие госслужащие становятся жертвами наркотической пропаганды. «Трудовая деятельность такого работника становится хуже. Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди — это золотое правило для сохранения и укрепления любой страны. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — заявил Хамзаев.

Руководитель «Трезвой России» напомнил, что практику тестирования на наркотики активно применяют за рубежом. По словам Хамзаева, особенно необходимо проверять чиновников, у которых есть доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, глав субъектов, отвечающих за финансы, руководителей и сотрудников силовых ведомств.

В ближайшее время инициатива будет направлена в администрацию президента России, правительство, а также региональным властям.

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