Кандидатов в губернаторы призвали провериться на наркотики

Руководитель новгородского отделения «Коммунистов России» Дмитрий Перевязкин призвал кандидатов в губернаторы провериться на употребление наркотических веществ. Об этом сообщается на сайте партии в понедельник, 26 июня.

«Наркомания — это страшное явление мирового масштаба. Мы все должны объединиться для борьбы с распространением наркотиков. (…) И в этом вопросе не может быть политических разногласий», — сказал он.

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Перевязкин выразил уверенность, что его инициативу поддержат все участники избирательной кампании, в том числе врио главы региона Андрей Никитин. «А в целом, в будущем, нужно ввести обязательное тестирование всех кандидатов в губернаторы на наркозависимость», — предложил коммунист.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян (78 процентов) одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков. Против их свободной продажи выступают 93 процента граждан.

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

