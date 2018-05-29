Омбудсмен решила запретить детям отказываться от тестов на наркотики

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить детям отказываться от тестов на наркотики. Это одна одна из мер по обеспечению безопасности в школах, которые будут направлены правительству, передает РБК.

Как следует из документа, несовершеннолетние граждане при назначении процедуры и согласии представителей будут обязаны проходить «тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных средств» и «соответствующее лечение».

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Решение о медицинском вмешательстве и лечении следует принимать без самого ребенка, с согласия его законных представителей, добавила Кузнецова.

Омбудсмен планирует ввести запрет до 31 декабря 2020 года.

В списке других предложений — возможность блокировки сайтов с информацией, которая «деструктивна и негативно влияет на развитие несовершеннолетних», в упрощенном порядке, и оказание реабилитационной помощи детям, которые состоят в блокируемых группах в соцсетях.

Согласно действующему законодательству, тестирование школьников на наркотики проводится добровольно. Если ребенку меньше 15 лет, требуется согласие одного из его родителей или законного представителя, если больше — нужно его личное письменное согласие.

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