Получившая награду детская сказка разгневала омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, страшно показывать даже взрослым. Ее она показала на конференции в Российской государственной детской библиотеке 1 февраля, передает РИА Новости.

«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах», — прокомментировала Кузнецова свою подборку.

Например, в список вошло стихотворение «Сказ про глаз» Игоря Иртеньева. «Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», — оценила произведение омбудсмен.

В числе попавших под критику книг оказалась и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», которая основана на фольклоре народов Коми. В 2013 году это произведение заняло первое место в номинации «Художественная литература» на конкурсе подростковой литературы «Книгуру». Иллюстрации к книге заняли первое место на конкурсе Роспечати.

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