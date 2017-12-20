Автор детской книги про темнокожего Санту-гея пожаловался на травлю

Американский писатель Дэниел Кибблсмит рассказал историю создания детской книги о темнокожем гомосексуальном Санта-Клаусе и пожаловался на критику, с которой ему пришлось столкнуться. Его слова передает VICE.

«Когда люди предъявили мне: "Как ты смеешь сексуализировать Санта-Клауса?", я понял, что они считают, будто гомосексуальность — это порнография», — отметил Кибблсмит. Негативные комментарии, по словам автора, не сильно отличались друг от друга: «Что дальше? Трансгендерный пасхальный заяц-мусульманин?»

«Лучший комментарий, который я видел: "Прекрати переписывать историю". Как-будто гей-Санта — это переписывание истории, поскольку "реальный" Санта-Клаус — гетеросексуал», — добавил Кибблсмит.

Литератор объяснил, что идея детской книги пришла к нему благодаря шутке, которую он написал в Twitter: «Если у меня будет ребенок, он будет знать только о темнокожем Санте, а если увидит белого, то скажет: "О, это его муж"». Через некоторое время Кибблсмит решил написать об этом небольшую книгу, а его жена ее проиллюстрировала.

Автор подчеркнул, что получил множество позитивных отзывов о произведении, в том числе и от гомосексуальных пар. «Они присылают нам фото и видео, на которых их дети читают эту книгу», — сказал он.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!