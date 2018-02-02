Детского омбудсмена уличили в тяге к маргинальным смыслам и мнению недоучек

Писатели, редакторы, издатели, библиотекари и критики, работающие с детской литературой, уличили уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову в использовании «неадекватных источников» при составлении списка «неприличных детских книг». Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на Facebook-странице критика Ксении Молдавской.

Авторы письма установили, что список Кузнецовой из 16 книг основан на анонимной подборке под названием «16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно», которая «около года гуляет по низкопробным развлекательным сайтам». Он размещен, например, на развлекательном сайте Twizz. Авторы подчеркнули, что это «не может служить источником адекватной информации», поскольку подобный контент создают «случайные люди, часто недоучки».

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Так, в список вошла сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», основанная на фольклоре народов Коми. Иллюстрации к книге заняли первое место на конкурсе Роспечати, в 2013 году сказка заняла первое место в номинации «Художественная литература» на конкурсе подростковой литературы «Книгуру», в 2014-м стала «Книгой года» в номинации детской литературы.

«"Петушиная лошадь", которая Вам показалась "неприличной", — это персонаж фольклора народа коми. Это дух хаоса, разрухи, экологической катастрофы. Сказка Светланы Лавровой — как раз о том, что экологическая катастрофа близка, но люди могут принять на себя ответственность и спасти мир, прогнав страшную петушиную лошадь», — пояснили омбудсмену филологи.

Также авторы письма возмутились, что порицанию подверглась и классика: четверостишие «Кот Антошка прыг с окошка…» — строфа из стихотворения Сергея Михалкова «Грипп»; иллюстрация к сказке Корнея Чуковского «Тараканище», написанной почти сто лет назад, а также фольклорные материалы, которые нельзя отнести к современной детской литературе.

Кузнецову упрекнули в том, что она подошла к детской литературе «по-взрослому прямолинейно»: «Вы отказали детской книге в праве на игру, на шутку, на множественность невинных смыслов, но добавили смыслов, детству не свойственных, маргинальных, отыскав подтексты из мира наркозависимых, из криминального мира, сводя сказку к грубой шутке».

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова показала на конференции в Российской государственной детской библиотеке подборку «современной детской литературы», которую, по ее словам, страшно показывать даже взрослым. «Стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах», — сказала она.