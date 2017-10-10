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Блогера вызвали в полицию за цитату про полицейских из «Незнайки на Луне»

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Администратора паблика «Радикальные мечтатели» в социальной сети «ВКонтакте» Михаила Малахова вызвали на беседу в краснодарскую полицию из-за поста с цитатой из книги советского писателя Николая Носова «Незнайка на Луне». Это подтвердил радио «Свобода» сотрудник полиции, который звонил Малахову.

По словам собеседника радиостанции, по заявлению некоего гражданина «из другого субъекта Федерации» проводится проверка на предмет того, является ли цитата из детского произведения экстремистской.

Малахов пояснил, что нашел адвоката и после того как он с ним пообщается, станет известно, когда блогер сможет пойти на беседу. Он добавил, что официальной повестки к нему не поступало, а было лишь устное предложение.

Пост со сканом цитаты из 31-й главы «Незнайки на Луне» и иллюстрацией Генриха Валька был опубликован 28 марта. Житель Луны Колосок в беседе с земной гостьей Селедочкой называет местных стражей порядка «бандитами». «По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают», — отмечает персонаж произведения Носова.

Книга «Незнайка на Луне», изданная в 1965 году, — роман-сказка Николая Носова из серии о приключениях Незнайки с элементами научной фантастики. Это произведение является третьей и заключительной частью трилогии романов Носова о Незнайке после книг «Приключения Незнайки и его друзей» (1953—1954) и «Незнайка в Солнечном городе» (1958). Сюжет заключается в том, что с помощью гостей с Земли обитатели Луны свергают угнетавших их капиталистов.

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