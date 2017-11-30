Доктора Айболита заподозрили в создании биологического оружия

Пользователь «Пикабу» Роман Шевченко рассказал истинную историю доктора Айболита, которую «в процессе мозгового штурма» составили участники группы в Facebook «"Без наркоза" или "Медики шутят"».

Доктора сделали вывод, что Айболит «содержит нелегальный банк органов», так как может срочно достать ножки для зайчика, которому их отрезал трамвай. Также он, скорее всего, военный врач, раз он смог срочно прилететь в зону боевых действий в Африку из СССР на самолете.

Проанализировав текст Корнея Чуковского, врачи решили, что действие произведения «Айболит и Бармалей» разворачивается в Ботсване, где, видимо, существовал полигон СССР для испытания биологического оружия на базе лихорадки Эбола на обезьянах. Медики указывают, что «ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит» совпадают с симптоматикой Эболы.

Однако, по версии участников обсуждения, местный полевой командир (Бармалей) устроил налет на биополигон, захватил аспирантов (Танечку и Ванечку) в заложники и разгромил виварий с зараженными животными. Тогда из СССР и высылают руководителя проекта — Айболита — для переговоров с Бармалеем. В итоге они проходят неудачно, и, если бы не помощь «агентов "Крокодил" и "Горилла"», доктор бы погиб, а эпидемия распространилась бы по всему континенту.

Участники обсуждения также выдвинули гипотезу, что под псевдонимом скрывается помощник профессора Преображенского из «Собачьего сердца» доктор Борменталь.

Пост набрал 457 лайков, однако большинство комментаторов усомнились, что такую историю можно было написать, будучи трезвым. До этого пользователь Роман Шевченко уже шутливо разбирал несколько детских сказок, например, «Мойдодыр», по его мнению, оказался Буденным.