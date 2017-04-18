В Одессе установили «исцеляющий головную боль» памятник Айболиту

В Одессе около одной из аптек появился памятник известному персонажу произведения Корнея Чуковского — доктору Айболиту. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает «Думская».

По информации издания, скульптура установлена на улице Королева. Отмечается, что одесский Айболит выполнен по задумке самого автора — писателя Корнея Чуковского, который провел детство в Одессе. За спиной у доктора — дерево, на котором сидит сова, а в руках — ложка и тюбик с лекарством.

Горожане отмечают, что, если погладить сову, — пройдет головная боль. «А потрогав ложку, исчезнет чувство голода», — шутят одесситы.

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В мае 2016 года сообщалось, что сотрудники коммунальных служб Одессы не смогли снести последний оставшийся в городе памятник Ленину. Специалисты приступили к демонтажу утром, но к середине дня успеха не добились и прекратили попытки. По одной из версий, причиной неудачи стал немецкий клей, которым скреплялись детали монумента при его переносе в 2006 году.

На Украине с мая 2015 года действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности, изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик. Также в рамках этого закона во всей стране сносят памятники Ленину.

Памятники Айболиту также установлены в Вильнюсе, Екатеринбурге, Минске, Анапе.