Заклейменные «детской порнографией» работы Стерджеса вновь покажут в Москве

Московский Центр фотографии имени братьев Люмьер снова откроет скандальную фотовыставку Джока Стерджеса «Без смущения», вызвавшую протесты россиян и обвинения в демонстрации детской порнографии в 2016 году. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает агентство «Москва».

Организаторы выставки отметили, что следствие по выставке завершилось недавно. Эксперты признали полное отсутствие признаков преступлений против половой неприкосновенности детей и высокий художественный уровень работ, представленных в экспозиции.

«Ни 13 исков от граждан, так и не побывавших на выставке, ни позиция депутата Елены Мизулиной и детского омбудсмена Анны Кузнецовой, так и не видевших фотографии, не смогли убедить следственный комитет в незаконности выставки», — заявили в Центре фотографии.

Новая экспозиция откроется 8 декабря и продлится до 8 января 2018 года. Она будет включать в себя историю скандала вокруг выставки, в том числе выдержки из газет, фотографии и видеосюжеты телеканалов.

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Конфликт вокруг работ Стерджеса разгорелся в конце сентября 2016 года. Внимание на выставку обратила внимание блогер Елена Мироненко, опубликовавшая в LiveJournal несколько провокационных снимков фотографа с обнаженными подростками. В Центре фотографии подчеркивали, что эти работы не входили в экспозицию, однако выставку прозвали «педофилической» и закрыли после протестов и дебоша — активист облил фотографии желтой жидкостью.

Мизулина и Кузнецова потребовали провести прокурорскую проверку в галерее.