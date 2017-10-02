«Мы научим любить Россию»

Активисты движения SERB, отметившиеся охотой на Алексея Навального и атакой на выставку фотографий Стерджеса, в сентябре снова попали в поле зрения СМИ. На этот раз активтистов привлекла памятная табличка на доме Бориса Немцова в центре столицы. Цель и миссия этой организации, возглавляемой выходцами с Украины, несмотря на резонансные акции, остаются непонятными. А их перфомансы, цель которых — унизить очередного оппонента путем обливания чем-нибудь пачкающим или зловонным, больше напоминают выходки малолетних хулиганов или гопников. «Лента.ру» взялась проследить боевой путь SERBа, прояснить цели движения и понять, что происходит в головах его лидеров — Гоши Тарасевича и Александра Петрунько.

За русский дух

SERB (South East Radical Block) называет себя «русским освободительным движением», борющимся за «русский мир», за культуру и «дух русского народа». Именует себя организацией именно «радикального» толка. Это вроде бы говорит об ультраправых взглядах, но к националистам они себя не относят.

«Мы под словом "русский" подразумеваем тех, кто за Россию, за интересы страны, — рассказал «Ленте.ру» Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич — это прозвище). — Вы видите проблему в нашем названии, но нас оно не волнует. Мы заняты действием, и когда либерасты видят, что SERB идет, они уже понимают, что их провокация провалится».

Судя по содержимому пабликов движения, его члены испытывает пламенную любовь к советской символике и вообще к СССР. «Мы не левые и не правые. Мы просто не хотим революции, потрясений и распада страны. Это самое главное. Когда надобность пропадет, мы разойдемся», — говорит лидер SERB. Однако в беседе он обмолвился, что среди членов SERB много выходцев из «Левого фронта» Удальцова и ему самому в движении симпатизируют.

Александр Петрунько на выставке «Джок Стеджерс. Без смущения» Фото: Алексей Абанин / «Коммерсантъ»

Сподвижник Бекетова, Александр Петрунько, при разговоре на общие темы многословен, но не более понятен: «Наши [русские] ценности — это кнут и пряник. Такая огромнейшая страна не может управляться разными людьми, потому что у нее должен быть единый хозяин. По мне, президент должен руководить страной пожизненно, чтобы он мог вести корабль, как положено. А меняя постоянно командира, мы никуда не доплывем».

К монархистам, однако, Петрунько себя не относит, и куда же положено плыть кораблю, не говорит. Примером, достойным для подражания, называет Византию. Еще он считает, что природные ресурсы государства не должны принадлежать нескольким людям, а фильм про Николая II можно снимать, как иконописцы пишут иконы — по благословению священника или хотя бы по разрешению ныне здравствующих членов императорской фамилии.

Бекетов о своем мировоззрении предпочитает не распространяться. На своей страничке во «ВКонтакте» он называет себя «православным коммунистом».

Эй, иди сюда, слышь?!

Хотя Бекетов в недавнем прошлом актер, особым креативом его акции не отличаются. Ничего интересней, чем облить оппонентов чем-то вонючим или пачкающим, так и не придумал. К примеру, в феврале этого года у SERB сорвалась акция, которая должна была стать самой масштабной в истории движения. «Было шествие на площади Сахарова, памяти Бориса Немцова, — вспоминает Бекетов. — Мы тогда разместились на крыше здания и хотели с нее облить либерастов вонючей жидкостью из шлангов. Но нас оттуда сняли ФСБ, о чем мы очень жалели».

Ребят нисколько не смутило, что они собирались зимой, в мороз поливать людей водой.

«Только тех, кто оскорблял», — успокаивает Бекетов.

«Да. Голову первой колонны, — добавляет Петрунько. — Там была вся нечисть».

Покинув Украину, где борьба за «русский мир» у ребят как-то не задалась, оба осели в России. Оказывается, тут врагов тоже можно найти. Тем более что, в отличие от Киева или Львова, в Москве этим врагам можно смело давать отпор, не опасаясь получить пулю в лоб. Активисты SERB считают нормальным подойти к любому человеку на улице и потребовать «пояснить» за какой-нибудь атрибут одежды (с украинской символикой). В России такие перфомансы, надо признать, тоже случались и случаются. Но их устраивают гопники из спальных районов, а не члены «освободительных движений».

«Чаще всего приходится все-таки [эту символику] срывать, — говорит Бекетов. — Подходим к человеку: "А чего у тебя украинский флаг?" Он может просто сказать: "Я поддерживаю". Но чаще люди начинают ругаться, вести себя провокационно».

Как и подобает гопникам, в противники сербовцы выбирают представителей небольшой и неопасной группы столичной интеллигенции, сочувствующей украинскому Евромайдану. До избиений дело пока не дошло, но публично унизить человека и осмеять, облив как-нибудь гадостью, — всегда пожалуйста.

Из-за этих откровенно хулиганских замашек активисты SERB даже разошлись с близким по духу движением НОД («Народно-освободительное движение») Евгения Федорова. В сентябре 2014 года нодовцы не пошли с сербовцами забрасывать яйцами участников «Марша за мир», а в октябре 2015-го Федоров лично обрушился с критикой на SERB из-за инцидента с 75-летним пенсионером Ионовым, которого Бекетов со товарищи облили смесью зеленой краски и йогурта.

Евгений Федоров Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

А еще, как и обыкновенная гопота, активисты SERB не торопятся брать ответственность за те выходки, которые повлекли серьезные последствия.

«Навальный — наш клиент», — с гордостью произносит главный «бомбист» SERB Александр Петрунько. Он признается, что вместе с другими активистами устраивает нападения на оппозиционера и видит в их регулярности большой смысл: «Так оказывается влияние на психику Навального, состояние его здоровья и политической деятельности».

К слову, последняя акция в аэропорту, где на Алексея Навального навесили сосиски, — тоже дело рук SERB.

Активисты SERB регулярно атакуют Алексея Навального, и ответственность за эпизод сосисками в аэропорту они также берут на себя Кадр: Stipler SS / YouTube

И только апрельскую акцию, когда оппозиционер получил химический ожог глаза и встал вопрос о возбуждении уголовного дела, в SERB назвали провокацией Навального и его самопиаром.

Петрунько, которого свидетели однозначно идентифицировали на видео, заявил, что в этот день находился в Крыму.

Вместе с Бекетовым они дали объяснения в полиции и больше их не беспокоили. У многих, не только у сторонников Навального, такой поворот с приостановкой расследования в отношении «неизвестных» с зеленкой вызывает раздражение. Но не у лидера SERB. Бекетов вообще считает, что никакого вреда здоровью не было, так как, по его мнению, оппозиционер мог бы выложить в сеть соответствующие медсправки. Но почему-то не сделал этого.

«Помощники» Путина

Возможно, устав от имиджа уличных хулиганов Бекетов решил немного подкорректировать амплуа. Теперь SERB — добровольные помощники органов власти и борются с мемориальной табличкой Борису Немцову в Климентовском переулке. На смену банкам с нечистотами (лечебного раствора сероводорода из Крыма) пришли гвоздодеры, которыми борцы за «русский мир» сорвали незаконно установленную табличку.

«Те, кто ее установил, скромно умалчивают, что конкретно в том доме, на фасаде которого она появилась (Климентовский переулок, 9/1) Немцов не жил, — говорит Бекетов. — Он обитал в соседнем (Малая Ордынка, 3). Более того, мы все-таки проникли в этот дом и на камеру спрашивали жильцов, ставили ли они подпись. Там таких треть всего. Вот это и есть либерасты, когда меньшинство диктует свою волю большинству. Поставьте табличку на его доме. Согласуйте и все, какие вопросы».

Бекетов срывает памятную табличку Борису Немцову с фасада дома 9/1 в Климентовском переулке Москвы Фото: страница Гоши Тарасевича во «ВКонтакте»

Непонятно, правда, на каком основании Бекетов присвоил себе функцию органов власти, которые и должны были решить судьбу мемориальной таблички. По сути, то, что он устроил, — это самоуправство и уничтожение частной собственности. Но добровольного помощника никто не пожурил ни в полиции, куда он принес памятный знак, ни в мэрии. К слову, по поводу таблички в Климентовском переулке никаких решений — ни «за», ни против — городские органы власти не принимали.

Для сравнения, этим летом в Москве установили памятник царю Ивану Грозному, не прижившийся в Александрове. Так вот, комиссия Мосгордумы по монументальному искусству потребовала его демонтировать, поскольку подобные инициативы должны проходить обсуждение, а затем утверждаться столичными законодателями. Памятник стоял незаконно, но никто не ринулся тут же «свергать царя», хотя противников новой волны его прославления много. Так просто не принято поступать.

А еще помощники нашли способ давить на полицейских во время митингов и пикетов оппозиции, вынуждая принимать жесткие меры в отношении протестующих.

Началось все с того, что Бекетов высмотрел в Уголовном кодексе России вроде бы подходящую статью за номером 319 «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением» и попытался подвести под это действия пикетчиков, которые в резкой форме критикуют президента.

«Путин — это наш капитан, который ведет корабль. И эту лодку пытаются расшатать. А мы заставляем ее плыть быстрее, подталкиваем ее», — излагает свою мотивацию Александр Петрунько.

Дебют SERB в Москве произошел на акции оппозиции «Марш мира» 21 сентября 2014 года Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Куда мы только ни писали письма, и я уже лично пошел на прием в министерство внутренних дел, — вспоминает лидер SERB. — Получил ответ правового департамента, который гласит, что это нарушение. А еще там отметили, что непринятие мер против публичного оскорбления власти влечет наложение штрафа на должностных лиц. То есть сотрудник полиции, который видит, что президента оскорбляют, и ничего не делает, нарушает закон. Когда они видят эту бумагу, то пресекают. Правда, просят себе копию этого документа».

Впрочем, никакой юридической силы письмо из МВД не имеет, и сам Бекетов признался, что по их наводке не было возбуждено ни одного уголовного дела. А в прокуратуре на его запрос фактически и не ответили толком.

И это вполне понятно. Довести такое дело до суда весьма затруднительно, если только дело не в оскорблении конкретного сотрудника полиции во время митнга. «В данной статье речь идет именно об оскорблении, в то время как на митинге люди выражают гражданскую позицию пусть и в оскорбительной форме, — рассказала «Ленте.ру» адвокат Анастасия Баранова из коллегии адвокатов "Оплот". — Причем оскорбление должно происходить при исполнении обязанностей представителем власти. И, разумеется, во время митинга ни президент, ни члены правительства не находятся при исполнении своих обязанностей непосредственно по отношению к участникам митинга».

Актер Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) специализируется в основном на эпизодических ролях в сериалах Фото: страница Гоши Тарасевича во «ВКонтакте»

Актер и разведчик

SERB возник на Украине, но его лидеры — Бекетов и Петрунько — имеют двойное гражданство: России и Украины. Сколько всего у организации активных членов, неизвестно. Но все они называют себя волонтерами, ни от кого за свою активность денег не получающими.

Александр Петрунько, который старательно строит из себя кадрового разведчика, не дает внятного ответа о том, чем он зарабатывает на жизнь. Вроде бы он — помощник сразу у нескольких депутатов разного уровня, занимается бумажной волокитой и организационной работой.

Игорь Бекетов — профессиональный актер, окончивший в 1998 году Днепропетровское театральное училище, прошедший школу ВГИКа. За его плечами работа в 18 проектах — в основном эпизодические роли и роли второго плана в сериалах.

С момента своего появления в Днепропетровске весной 2014 года и до бегства в Россию летом того же года активисты SERB, по словам все того же Бекетова, ни в кого «фекалиями» не бросались, а рисовали на стенах домов «антибандеровские лозунги».

Акция SERB в Днепропетровске 9 мая 2014 года Фото: страница Гоши Тарасевича во «ВКонтакте»

Самую массовую акцию на Украине активисты провели 9 мая 2014 года. «Мы, не взирая ни на что, организовали выход на митинг с самой большой георгиевской лентой на Украине — порядка 40 метров длинной, — рассказывал Бекетов в интервью "Колоколу России". — У всех наших противников был шок, но они не смогли ничего сделать — 9 мая на центральной площади Днепропетровска было очень много народа».

В тот памятный для Тарасевича-Бекетова день шествие активистов SERB получило главное для артиста вознаграждение — аплодисменты горожан. Это действительно было яркое и смелое выступление. Неизвестно, чем бы оно закончилось, если бы в какой-то момент демонстрантов и активистов «Правого сектора» не разделила полицейская цепь.

Печально, что в России этот акционизм переродился в банальное хулиганство. Но, как отмечают сами активисты SERB, останавливаться на достигнутом они не намерены и продолжат изобретать все новые и новые методы воздействия на публику.