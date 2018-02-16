Бежавшая из России с детьми Коза попросила помощи

Участница арт-группы «Война» Наталья Сокол (Коза), нелегально проживающая с детьми в Германии, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться на родину, сообщает «Фонтанка». Информацию подтвердили в аппарате детского омбудсмена.

«На данный момент аппарат Уполномоченного направил запрос в консульский отдел МИД. Ждем разъяснения по ситуации», — уточнили в пресс-службе Кузнецовой.

Как ранее рассказала Сокол, она попросила оказать содействие в «эвакуации из Германии» и возвращении на родину, поскольку беременна четвертым ребенком и вынуждена жить с тремя маленькими детьми в брезентовой лодке. Она сделала заявление в связи с исчезновением мужа, художника Олега Воротникова (также участника «Войны») «после полицейской облавы». Вернуться в Россию она не может из-за уголовного дела, связанного с участием, в частности, в акции «Дворцовый переворот», которое четырежды закрывали по реабилитирующим обстоятельствам, однако в 2016 году возбудили в пятый раз, пояснила она изданию Daily Storm.

«В Берлине, где находимся сейчас, мы не имеем места жительства и вынуждены ютиться в лодке без электричества, отопления, воды, туалета и, в силу отсутствия у нас легального статуса, без средств к существованию (...). Мои попытки найти здесь юридическую помощь или привлечь внимание общественности безуспешны», — сообщила художница.

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Также она отметила, что ее паспорт, водительские права, удостоверение сотрудника кафедры молекулярной физики физического факультета МГУ и документы на старшего сына были изъяты в 2010 году в Москве. Это вкупе с объявлением в розыск не позволило зарегистрировать второго ребенка, родившегося в 2012 году. У третьего ребенка — только сертификат о рождении, выданный в швейцарском Базеле в 2015 году. Таким образом, российское гражданство есть лишь у старшего сына Воротникова и Сокол.

Наталья Сокол вместе с мужем покинули Россию в 2013 году. Сначала супруги и их дети проживали в Италии, а затем перебрались в Германию. Все это время они и дети — Каспер, Мама Ненаглядная и Троица — находились в Европе на нелегальном положении.

Арт-группа «Война» была основана Натальей Сокол и Олегом Воротниковым в 2005 году. Уличная группа художников-акционистов, занятых протестным политическим искусством, получила известность после проведения в конце 2000-х годов ряда скандальных акций, самые известные из которых «*** в плену у ФСБ» и «Дворцовый переворот». В 2009 году «Война» разделилась на две фракции: в первую — «питерскую» — вошли Воротников и Сокол, во вторую — «московскую» — Петр Верзилов и его жена Надежда Толконникова, которая известна как участница «панк-молебна» Pussy Riot. Против группы и ее активистов возбуждалось более 20 уголовных дел.

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