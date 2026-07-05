В России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом

Mash: В России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом

В России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как рассказали каналу заводчики, только за последний месяц у некоторых купили или забронировали по семь-восемь лошадей, хотя раньше одна лошадь могла ждать хозяина по два-три месяца.

Рост продаж лошадей объяснили тем, что содержать животное во многих деревнях оказалось дешевле, чем постоянно заправлять внедорожники вроде УАЗа или «Нивы».

На сегодняшний день цены на лошадей варьируются от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от возраста, породы и подготовки. Содержание лошади обходится в десятки тысяч рублей. Как подсчитал Mash, копыта расчищают примерно раз в полтора месяца — услуга стоит 3 тысячи рублей, подковы меняют раз в два месяца за 1 тысячу рублей, стоимость сена — 2-3 тысячи рублей, подкормки — 5 тысяч рублей. Услуги ветеринара могут стоить от 6 тысяч рублей в год.

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