Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 5 июля 2026Экономика

В России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом

Mash: В России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Оксана Медведева / Фотобанк Лори

В России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как рассказали каналу заводчики, только за последний месяц у некоторых купили или забронировали по семь-восемь лошадей, хотя раньше одна лошадь могла ждать хозяина по два-три месяца.

Рост продаж лошадей объяснили тем, что содержать животное во многих деревнях оказалось дешевле, чем постоянно заправлять внедорожники вроде УАЗа или «Нивы».

На сегодняшний день цены на лошадей варьируются от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от возраста, породы и подготовки. Содержание лошади обходится в десятки тысяч рублей. Как подсчитал Mash, копыта расчищают примерно раз в полтора месяца — услуга стоит 3 тысячи рублей, подковы меняют раз в два месяца за 1 тысячу рублей, стоимость сена — 2-3 тысячи рублей, подкормки — 5 тысяч рублей. Услуги ветеринара могут стоить от 6 тысяч рублей в год.

Ранее правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина и дизеля, соответствующих стандартам «Евро-3». Меру назвали обоснованной в текущих условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о гуманитарной акции в Константиновке

    Молодой человек в Челябинске сжег российский паспорт

    Россияне застряли в Венесуэле после мощного землетрясения

    В Петербурге мать изрезала сына-подростка ножом

    Военкор прокомментировал отрицание потери Константиновки Украиной

    Продажи новых автомобилей в России резко выросли

    В Германии вечеринка на 150 человек переросла в поножовщину и закончилась жертвами

    На подлете к Москве сбили еще пять украинских беспилотников

    Сквиччиарини высказался о детях Лерчек от предыдущего брака

    Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok