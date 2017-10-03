Энтео выгнали из возглавляемого им движения «Божья воля» за святотатство

Православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) отстранили от возглавляемого им движения «Божья воля» до публичного покаяния в святотатстве. Решение принято его сподвижницей Милой Одеговой, взявшей на себя руководство организацией. Об этом она написала на своей странице в Facebook во вторник, 3 октября.

В частности, Одегова ставит в вину Цорионову дружбу и сотрудничество с участницей арт-группы «Война» и панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной. «Цорионов присутствовал на презентации лживой книги Riot days товарища-феминистки Алехиной и, чтоб поздравить ее с выходом книги, в которой она героизирует кощунство в храме Христа Спасителя и называет нашего святейшего патриарха Кирилла Михалычем, специально поехал в Санкт-Петербург, где и проходила презентация», — заявила активистка.

В своем комментарии к этому посту Энтео заявил, что не видит будущего у движения «Божья воля» с его пятилетней историей, а сам он идет дальше, «сейчас занимаюсь декоммунизацией и все, слава Богу, получается». Причиной нападок со стороны Одеговой он видит то, что «у нас не сложились отношения личные».

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Дмитрий Цорионов известен как лидер православного радикализма, благодаря эпатажным и провокационным акциям и заявлением. Являлся бессменным лидером движения «Божья воля» с момента его создания. Неоднократно задерживался полицией за нарушение общественного порядка. А в 2015 году провел десять суток под арестом за погром, как он полагал, богохульной выставки в «Манеже».