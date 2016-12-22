Энтео предложил заменить мавзолей Ленина на часовню

Лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео предложил убрать с территории Кремля мавзолей и поставить на его месте часовню. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в четверг, 22 декабря.

«Очень будет хорошо, если в следующем году на шествии в годовщину дня рождения Иосифа Сталина не будет ни одного человека. Мы также надеемся, что скоро в Кремле не будет мавзолея, на этом месте поставят прекрасную часовню в память о жертвах политических репрессий, где будут молиться круглосуточно, вспоминая имена всех тех, кто пал за 70 лет», — рассказал Энтео.

Активист также предложил захоронить Владимира Ленина и перенести тела от кремлевской стены на кладбище в Подмосковье. «Главная площадь нашей страны — это не кладбище. Она нужна для других целей, и никогда там до большевиков никого не хоронили», — заметил Цорионов.

21 декабря активиста задержали около Кремлевской стены во время акции у могилы Иосифа Сталина. Он швырнул букетом в бюст вождя и сказал: «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов». Мужчину оштрафовали на 100 рублей по обвинению в мелком хулиганстве.

Глава движения «Божья воля» провел свою акцию в очередную годовщину со дня рождения советского вождя. В этот день глава КПРФ Геннадий Зюганов и его соратники традиционно возлагают цветы к могиле Сталина.