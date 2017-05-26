Энтео разработал православный кодекс для русских рэперов

Скандально известный лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов, известный по прозвищу Энтео, опубликовал «Этический кодекс русского рэпа», с помощью которого он планирует остановить богохульство на российской хип-хоп сцене. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Энтео, его внимание привлеки тексты таких хип-хоп исполнителей, как Noize MC и Anacondaz, а также строчки из треков рэпера Хаски. «Может я чего то не понимаю, да и времени не было вчитываться и это китч, но реально интересно, почему они все не упускают возможности плюнуть в сторону религии?» — поинтересовался Цорионов.

В итоге активист разработал кодекс, состоящий из трех пунктов: «Не оскорблять чужих родителей. Не оскорблять чувства верующих. Не пропагандировать наркоманию и половые девиации».

«Всего три пункта, но именно они отделяют культуру от варварства. Я перешлю их этим музыкантам и спрошу про их треки, зачем им такое. Например мой друг рэпер Саша Скул сказал, что с радостью подпишется под этим кодексом», — отметил он, намекая на известного в узких кругах рэпера, в пародийной форме эксплуатировавшего темы национал-социализма и ксенофобии.

«Death metal мы за последние годы почистили, теперь промоутеры серьезно думают, прежде чем организовывать концерты кощунников, теперь очередь дошла до рэпа», — подытожил он.

В начале апреля 2016 года Энетео вызвал на рэп-баттл музыканта Мирона Оксимирон Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron. Он также пообещал выдать проекту Versus Battle (организаторы хип-хоп дуэлей) и всем его участникам «защитную грамоту от нападок православных активистов казаков и разных иных моралистов» в случае, если оно предоставит ему площадку для высказывания.