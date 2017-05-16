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«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»

Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»

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Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В последние годы в России активизировались борцы за нравственность в интернете. Они с завидным рвением выискивают в сети богохульников и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, борются с «мракобесием» и шлют жалобы в различные судебные инстанции. Из-за их заявлений блокируют популярные порносайты и сообщества в социальных сетях, увольняют с работы заподозренных в ЛГБТ-пропаганде врачей и учителей. «Лента.ру» выяснила, что творится в головах религиозных активистов и зачем они преследуют атеистов, гомосексуалистов и блогеров.

Нравственный джихад

Тимур «Кот-гомофоб» Булатов — по его словам, сотрудник комиссии по вопросам закона порядка и безопасности «в одном из районов Петербурга». По совместительству руководитель организации «Первый нравственный российский фронт», специализирующейся на сетевой борьбе с так называемым «гомофашизмом». Булатов лично выслеживает аккаунты представителей ЛГБТ-сообщества, хвастается увольнением 67 школьных учителей и детских докторов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Исповедует ислам.

— Сразу скажу про блогера Руслана Соколовского, условно осужденного на 3,6 года за ловлю покемонов в храме. Мальчик-дурачок — вот моя единственная характеристика. Он решил потроллить верующих людей, тем более мусульман. Он как вообще, с головой дружит? Он думает, что ему это простят? Этот подонок до сих пор не удалил ролики со своего канала. У нас уже есть один блогер-шутник, который поиздевался над Кораном: сейчас в Россию ни ногой.

В настоящий момент пишется повторное заявление на Соколовского с целью заменить условный срок на реальный. Человек не сделал выводы. Там же я упомяну писателя Виктора Шендеровича. Он публично оправдывал экстремистскую деятельность данного гражданина, говоря о том, что это был акт гражданского неповиновения и вообще геройский поступок. Шендерович рядышком сядет у нас.

Преступил закон — получил свое. Не нравится — пишите жалобы, но не надо защищать человека, осужденного по экстремистской статье. Если защищаешь его — значит, одобряешь его действия. Как те же блогеры, которые сами регулярно переходят черту. Это люди, мыслящие без опоры на сознание, на разум и этику, паразитирующие на трагедиях и чувствах миллионов людей, в том числе и мусульман, то бишь моих братьев.

Из-за условного срока Соколовский не может покинуть страну. Теперь блогер у меня в капкане, и я официально объявляю против него нравственный и законный джихад. Он у меня из этой страны никуда не выедет, а если не возьмется за голову прямо сейчас и не удалит все видео с канала, то пойдет на реальный срок. Идиот не выносит уроки из своих поступков.

К слову, я глубоко уважаю абсолютно всех людей. Пока они не переходят границы. Я же не веду Соколовского в храм или в мечеть, не заставляю его принимать ислам, не чмырю его, не называю «кафиром» (неверным). Для меня его попросту не существует. У каждого свой путь к Всевышнему. Атеисты приходят к Богу на смертном одре или сидя в падающем самолете.

Но Соколовский не понимает, что он не имеет права чмырить верующих людей. Этот подонок назвал моего пророка Ису (Иисус Христос) покемоном. Более того, судя по приговору, в своих роликах он постоянно унижал чеченцев — моих братьев по вере. Еще и про феминисток что-то говорил, но бог с ними. Это больные бабы с комплексами.

Даже юмор над верой недопустим. Шутка над религией — это оскорбление. Почему атеисты вечно нападают на нас? Они едут в автобусе: у кого-то серьга в ухе, у кого-то волосы крашеные, у кого стринги торчат. Мне плевать на них. Я смотрю на них как на грешников. Жалею их. И молюсь за них, чтобы Всевышний их наделил разумом.

Но решать проблему надо. Сейчас идет война света и тьмы. Но решать не только палкой по рукам, нужно доносить, что верующий человек — не сумасшедший бес. Мы живем в своем мире, не надо нас оскорблять и троллить. Не надо приходить в наши храмы. Поверьте, если бы Соколовский пошел ловить покемонов в мечеть, его бы просто не нашли потом. Был человек — и нет человека. Пропал, уехал и не сказал куда.

Это кризис либерализма — нападать на слабых. На меня что-то никто не нападает. Обвиняют, правда, что это я нападаю на слабых ЛГБТ-активистов. Например, на уволенную из-за меня учительницу эстрадного вокала Марию Шестопалову. Так она публично призывала мальчиков совершать гомосексуальные действия, подробно описывая сам процесс. Эта миленькая девочка демонстрировала свастику, фотографируясь в шапке с эмблемой дивизии СС. Это же преподаватель, не думаю, что нашим детям стоит учиться такому.

Естественно, я действую только в законном поле. Использую общий образовательный стандарт. Если она бухает и ходит по ночным клубам — она не учитель. Учитель всегда должен помнить, что его страницу в социальной сети посещают лети. А если он намеренно хочет быть уволенным, то появляюсь я — дядя-активист, который против того, чтобы с детьми общались половые извращенцы. Не стоит свободно мыслить рядом с учениками.

У меня очень много гомосексуалистов на заметке, мы ждем, пока они проявят себя. Мы не преследуем представителей ЛГБТ, которые не выставляют свою ориентацию на публичное обозрение. Даже если у них есть фейковые аккаунты, мы их вычислим. Как только в профиле появятся личные фотографии — сразу же начнется преследования. Сейчас у нас порядка 25-30 аккаунтов, за которыми мы ведем слежку: читаем каждый пост и смотрим комментарии в пабликах.

Пускай скрываются в своих мессенджерах, да хоть в даркнете. Личное и интимное должно остаться в тайне. Уверен, они сами понимают, что это ненормально, но никогда не признаются в этом. Если ты мышь больная-радужная — то сиди тихо, как мышь.

Но как только человек забывает, что он болен, то начинает рассказывать о себе, таком прогрессивном, всему миру. Ради чего они это афишируют? В рамках демократии и свободы слова? Да нет у нас этой свободы, для них нету. Есть понятие интимного стыда, когда его нет — это признак шизофрении.

Я же сею свет и раздвигаю тьму, потому что я мусульманин. Я не бегаю с автоматами и не взрываю людей, я действую строго по закону страны, в которой живу. Делаю я это с юмором. Если я не буду угорать над ними, мне будет очень грустно, я ж таким дерьмом занимаюсь. Если буду ловить педерастов с грустными глазами и сдвинутыми бровями, то уже через неделю наточу нож, и мой джихад выйдет за рамки закона.

Тем не менее я остаюсь человеком. Я не призываю их убивать или бить, только лечить. Возможно, я экстремист. Но это больные люди, в них нужно вкладывать деньги, чтобы к нам приезжали специалисты с Запада лечить эту заразу. Чтобы в итоге Россия стала ковчегом нравственности и спасения, чтобы каждый мог обрести себя.

Когда я уволил своего первого гея-учителя, я так и сказал. Всего я уволил 67 человек. Среди них школьные учителя, пограничники и детские врачи — социально значимые профессии. Кстати, у меня скоро будет крупный наезд на Москву. Там чиновница одна из высоких кабинетов сменила пол. Там будут увольнения, будет хардкор. Я лично для этого в столицу приеду. Мне наплевать на трудности, они делают любого человека сильнее.

Однажды меня даже пытались посадить на 2,5 года. Не получилось. Потому что мне никто не платит, я идейный, и это дорогого стоит. У меня свой путь — я мусульманин. Понимайте как хотите.

Вплоть до смертной казни

Георгий Солдатов — активист и основатель «Православного юридического центра быстрого реагирования», который занимается оказанием юридических услуг населению, «как православным, так и нет». Известен тем, что вместе с лидером движения «Божья воля» Дмитрием Энтео Цорионовым в августе 2015 года разгромил выставку «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже и получил пять суток ареста.

— Сразу нужно сказать, что у верующего человека отношение к вере святое. Бог ближе, чем родители, жена и даже дети. Представьте, если ваших родителей выставят обнаженными в центре Москвы без вашего согласия. Вы точно придете туда и прекратите это.

Не стоит шутить с религией. Есть документ, принятый в 2011 году, «О кощунстве и клевете в адрес церкви». Там сказано, что под клеветой подразумевается ложная и недостоверная информация в отношении церкви — пародии, недостоверные факты и юмористические выпады. Согласно этому документу, христианин должен реагировать на кощунство, а не проходить мимо. Естественно, реагировать надо по закону, а меры принимать под руководством и с согласия государственных органов. Конечно, если не выходит по-хорошему, то нужно исповедовать веру с нарушением закона. Это допускается.

Границы юмора в принципе сложно определить. На мой взгляд, шутка с корректным изображением Иисуса Христа и шутка с искажением святыни одинаково недопустимы. Юмор недопустим. Шутки в отношении господа оскорбляют чувства каждого человека. Каждый человек, даже если он неверующий, в глубине души верит в Бога.

Серьезные, умышленные кощунства, опубликованные с целью оскорбить Бога, нужно максимально жестко пресекать. Вплоть до смертной казни. Я считаю необходимым ввести на территории России такую меру наказания. Это может звучать страшно, но я убежден, что в противном случае наша страна скатится.

Так что наказание блогера Соколовского слишком мягкое, милосердное. Даже учитывая его отсидку в СИЗО. Но судья, которая, судя по всему, руководствовалась совестью, приняла не самое лучшее решение. Его, конечно, поддерживали многие блогеры, например, Данила Поперечный, который не раз делал кощунственные клипы, оскорбляющие церковь. Мы лично подавали заявления на него. Многие из них заслуживают наказания. Этого, к сожалению, не произойдет.

Все дело в нашем обществе, 80 процентов которого, включая верующих, на самом деле далеки от Церкви и Бога. Они веруют только когда красят яйца на Пасху и ходят на погребения. Поэтому общая позиция мирян достаточно лояльна. Они сами не исполняют заповеди, поэтому защищать православие приходится нам.

Например, наше заявление на паблик «Лентач» все еще рассматривается. Меры уже принимаются. Насколько мне известно, администрация сообщества будет привлечена к ответственности, как и десятки других людей, позволяющих себе оскорблять чувства верующих.

К сожалению, пока у нас не получается контролировать чаты в Telegram. Но если к нам поступит сообщение, мы найдем этот канал и сделаем скриншот страницы. Если подтвердится нарушение закона, мы примем соответствующие меры. Ведь несмотря на закрытость канала данные о нем доступны, любой может получить к нему доступ, любой должен и может реагировать.

Вот с даркнетом куда сложнее. Без поддержки силовых структур активист, конечно, не сможет вычислить человека в «темном» интернете. Даже у правоохранительных органов не хватает сил и ресурсов для борьбы с даркнетом. Но наш центр готов присоединиться к этой борьбе. Например, вместе с «Лигой безопасного интернета», где работают грамотные ребята, мы точно сможем протащить этот вопрос на самый высокий уровень.

Как я отношусь к ЛГБТ? Так же, как говорит Писание. Согласно Ветхому завету, мужеложство — тяжкое преступление. Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то через 10-20 лет Россия превратится в ад. Чтобы этого не допустить, нужно прерывать любые проявления активности ЛГБТ, ведь шествие или гей-парад может увидеть ребенок!

Задам вопрос в лоб: вы готовы к тому, что ваш ребенок будет нетрадиционной ориентации? Это достаточно современное явление. Что в этом плохого? С позиции общественного порицания — ничего. С позиции веры — это грех, определенный Богом.

У каждого человека есть предназначение. У мужчины — мужское, у женщины — женское. Когда человек «соединяется» с другим представителем своего пола или с животным — это грех не только против души, но и против тела. Это прямое нарушение заповеди о браке и целомудрии. Тебе дано тело, а ты мало того что используешь его не по назначению, так еще и в извращенной форме.

Тут ни о каком интеллектуальном, духовном развитии и моральных качествах говорить нельзя. Педераст по определению не может соблюдать другие заповеди — не врать, например. На мой взгляд, в России необходимо законодательно ввести уголовную ответственность за мужеложство, лесбияство и пропаганду нетрадиционных отношений в общественном пространстве.

Конечно, помимо наказаний нужно предоставить им возможность лечения, потому что это болезнь. Общеизвестно, что это психологическое отклонение. Есть множество примеров того, как люди начинали жизнь с нуля после психотерапевта или прихода к Богу. Не надо никого забивать камнями, надо помочь нуждающемуся, поставить на ноги и поддержать. Потому что он несчастен.

Беседовал Антон Болотов

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