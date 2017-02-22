Православные активисты ополчились на «Лентач» за мемы про религию

«Православный юридический центр быстрого реагирования» пригрозил паблику «Лентач» проверкой Следственного комитета за мемы про религию. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила администрация сообщества во «ВКонтакте».

По словам представителей «Лентача», к ним обратился член организации Георгий Солдатов, который потребовал удалить мемы про религию из ленты паблика. Несмотря на доводы администрации о том, что материалы не нарушают российского законодательства, активист пообещал отправить в СК заявление о проверке по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

«От имени "Православного юридического центра быстрого реагирования" даю вам 12 часов на то, чтобы удалить весь кощунственный материал в вашей группе с момента ее создания», — заявил Солдатов.

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Администраторы сообщества отметили, что похожая ситуация произошла с редактором популярного паблика MDK, который еще в январе пострадал от обращения активистов «Православного юридического центра». «У нашего редактора две недели назад изъяли компьютер, а на руках у него нет даже протокола досмотра. В полиции ничего толком сказать не могут. Компьютер тоже не возвращают. Экспертизы по делу нет, дела самого тоже по факту нет. Получается, что по одному доносу можно закрыть любого и никто ни сном, ни духом», — приводят они слова создателя MDK Роберто Панчвидзе.

Представители «Лентача» также добавили, что Солдатов только за февраль обнаружил 13 кощунственных записей, среди которых оказался пост, посвященный секвенированию древних сусликов. «За упоминание Бога в шутливом выражении», — объяснил активист.

«Лентач» является бывшим сообществом «Ленты.ру» во «ВКонтакте». Оно известно созданием различных мемов, новости паблика отличаются саркастической подачей. После смены состава редакции в «Ленте.ру» в марте 2014 года сообщество было передано в управление читателям.