Мэра Новосибирска заподозрили в пропаганде наркотиков после слов о кокаине

Общественная организация «Трезвая Россия» просит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить эмоциональную речь мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в которой он сравнил городской новостной сайт НГС с кокаином. Об этом в среду, 23 мая, сообщает РИА Новости.

«Поведение главы города, который, выступая на массовом мероприятии, говорит о наркотиках с восхищением, является аморальным. Чиновник открыто хвалит тяжелые наркотики, которые ежегодно губят десятки тысяч наших граждан», — заявил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. Он считает, что слова градоначальника можно расценить как пропаганду запрещенных веществ.

21 мая во время выступления на вручении «Народной премии НГС» Локоть сказал публике, что сайт для него «это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни», а также что от чтения комментариев о себе у него выделяются «литры адреналина». Выступление сопровождали аплодисменты. На речь политика обратили большое внимание в соцсетях, пользователи решили, что он не был трезв.

Пресс-секретарь мэра позже опровергла эти предположения, а слова мэра назвала шуткой, отмечает агентство.

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