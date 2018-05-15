WADA закрыло футболисту-кокаинисту дорогу в Россию

Капитан сборной Перу по футболу Паоло Герреро не попадет на чемпионат мира в России из-за продления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Sky Sports.

В мае полугодовая дисквалификация Герреро должна была подойти к концу. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью продлить санкции в отношении футболиста. CAS удовлетворил требование WADA, увеличив срок дисквалификации до января, что не даст возможности перуанцу выступить на чемпионате мира в России.

14 мая представители футбольной федерации Перу вылетели на встречу с форвардом в Бразилию. Тогда представители национальной команды заявили об участии нападающего в матчах чемпионата мира.

4 ноября 2017 года Герреро сдал положительный допинг-тест после встречи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с Аргентиной. В организме спортсмена обнаружили следы кокаина.

В составе сборной Перу на счету у нападающего 32 гола в 86 матчах. Герреро выступал в составе мюнхенской «Баварии», два раза выиграв чемпионат Германии. Также перуанец шесть лет защищал цвета «Гамбурга».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборной Перу на групповом этапе предстоят встречи с Францией, Австралией и Данией.

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