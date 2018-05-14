Попавшийся на кокаине нападающий отправится на чемпионат мира в Россию

Нападающий бразильского «Фламенго» Паоло Герреро, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, включен в состав сборной Перу на предстоящий чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Представители Федерации футбола Перу отправятся в Бразилию к нападающему. Там будут сделаны фотографии игрока и сняты мерки для экипировки.

7 декабря Герреро был уличен в употреблении кокаина и отстранен от футбола на год по решению дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Позже наказание было смягчено. Срок дисквалификации сократили до шести месяцев.

4 ноября 2017 года футболист сдал положительную допинг-пробу после матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с командой Аргентины. В крови у Герреро обнаружились метаболиты кокаина.

В составе сборной на счету у 34-летнего Герреро 32 гола в 86 матчах. Игрок известен своими выступлениями в Европе. В период с 2004 по 2005 год форвард защищал цвета мюнхенской «Баварии» и дважды становился чемпионом Германии. Также Герреро шесть лет играл за другой немецкий клуб — «Гамбург».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборной Перу на групповом этапе предстоят встречи с Францией, Австралией и Данией.

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