Американский тренер употребил кокаин и объявил об уходе из спорта

Крис Ферстер, тренер клуба по американскому футболу «Майами Долфинс», употребил кокаин, после чего объявил об уходе из спорта. Об этом сообщает FOX News.

На видео, которое утекло в сеть, тренер употребляет белый порошок через 20-долларовую купюру и говорит: «Привет, детка! Скучаю по тебе. Даже когда я это делаю, думаю только о тебе и надеюсь, что мы снова будем вместе. Это так забавно».

После публикации видеоролика в интернет 55-летний тренер принес извинения за случившееся и решил уйти из команды. «Я принимаю всю ответственность за то, что сделал, и ухожу из "Майами". Хочу извиниться перед командой, сейчас мне необходима поддержка друзей, семьи и помощь медиков», — сказал он.

В «Майами» приняли отставку тренера и поддержали его намерение обратиться к врачам. Зарплата Ферстера в клубе составляла 3 миллиона долларов в год.

4 октября обладатель Кубка Стэнли чешский хоккеист Иржи Гудлер устроил дебош в самолете, пригрозил убить стюарда и потребовал кокаин.