Британского теннисиста дисквалифицировали за кокаин

Британский теннисист Дэниел Эванс дисквалифицирован на год за употребление кокаина. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Дисквалификация отсчитывается с 24 апреля 2017 года, когда он сдал положительную допинг-пробу. Тогда он играл на турнире в Барселоне. Обвинение было предъявлено 16 июня, и Эванс его «незамедлительно принял». Также его лишат призовых денег и очков, которые он заработал на соревнованиях в Испании и последующих турнирах.

В конце июня Эванс признался, что употреблял кокаин, однако отметил, что допинг-тестирование было совершено в период вне соревнований. «Я совершил ошибку и должен ответить за нее, не оправдываюсь ни на секунду, это было неприемлемое поведение», — сказал 27-летний теннисист.

Британец впервые был пойман на употреблении запрещенных веществ. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) он занимает 108-е место.

