Британский теннисист Эванс признался в употреблении кокаина

Британский теннисист Дэн Эванс признался, что провалил допинг-тест, выявивший следы кокаина в его организме. Слова спортсмена приводит Reuters.

«Это очень трудный день для меня, и я хотел сказать вам лично, что несколько дней назад был уведомлен о том, что в апреле мой допинг-тест в показал положительный результат на кокаин. Нужно сообщить, что тестирование было вне соревнований, и все это совершенно не связано с теннисом. Я совершил ошибку и должен ответить за нее, не оправдываюсь ни на секунду, это было неприемлемое поведение», — заявил Эванс на специальной пресс-конференции.

Британец отстранен от соревнований, начиная с 26 июня. Таким образом, он не сможет принять участие в Уимблдоне.

27-летний Эванс занимает 50-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). За карьеру он заработал более 950 тысяч долларов призовых.

Уимблдонский турнир пройдет в Лондоне с 27 июня по 15 июля.