Бывшего нападающего «Баварии» поймали на кокаине

Нападающий сборной Перу и бразильского «Фламенго» Паоло Герреро сдал положительную допинг-пробу после матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с командой Аргентины. Об этом сообщает журналист Fox Sports Франсиско Велез в своем Twitter-аккаунте.

Источник отмечает, что в крови футболиста был обнаружен кокаин. Агентство Reuters уточняет, что Международная федерация футбола (ФИФА) решила отстранить Герреро на 30 дней. Таким образом, он пропустит стыковые матчи со сборной Новой Зеландии, которые пройдут 11 и 16 ноября.

Матч между командами Перу и Аргентины прошел 6 октября и завершился со счетом 0:0. Герреро провел на поле 90 минут, как и в следующем поединке с Колумбией (1:1).

Герреро провел за сборную Перу 83 матча и забил 32 мяча. С 2004 по 2006 год он играл за мюнхенскую «Баварию», дважды став чемпионом Германии. После этого он перешел в «Гамбург», где провел шесть лет.

В сентябре 2016 года полузащитник ЦСКА Роман Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Давшая положительный результат допинг-проба Еременко была взята 14 сентября 2016 года после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера».Армейский клуб отказался продлевать контракт с игроком.

