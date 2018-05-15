В России нашли способ искоренить наркоманию в армии

Военнослужащие-контрактники должны будут ежегодно проходить тест на наркотики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Ведомство готовит поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Отмечается, что теперь солдаты каждый год будут проходить плановую диспансеризацию. Проверки также планируется проводить перед подписанием контракта, назначением на новую должность и перед боевым дежурством. В случае, если военнослужащий отказывается об обследования, то его увольняют без выплаты выходного пособия.

При положительном результате диагностики планируется проводить повторную проверку, чтобы исключить ошибку. Нахождение в крови запрещенных веществ — повод для увольнения контрактника.

По информации издания, специалисты считают, что такие проверки помогут искоренить наркоманию в армии и укрепить воинскую дисциплину без дополнительных расходов. Изменения планируется внести в начале 2019 года.

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