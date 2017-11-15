Бурятский призывник убил одноклассника и попытался скрыться в армии

Бурятского призывника обвинили в убийстве одноклассника во время проводов в армию. Об этом в среду, 15 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в начале ноября приятели отмечали в клубе свой призыв в армию. Вместе с ними были еще двое друзей, все вместе употребляли спиртные напитки. Ночью один них попрощался со всеми и отправился домой. Вслед за ним на улицу выбежал одноклассник.

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Он догнал приятеля, затеял с ним ссору и предложил отойти к зданию заброшенной котельной, чтобы разобраться. По пути злоумышленник подобрал с земли металлическую трубу и со всей силы ударил шедшего впереди одноклассника по затылку. От полученной травмы тот умер на месте происшествия. Ему было 18 лет.

Бросив тело возле котельной, призывник пошел спать. По пути он несколько раз позвонил на телефон убитого, чтобы сделать вид, что переживал за то, как тот добрался до дома.

На следующий день злоумышленник отправился с родственниками друга на его поиски, которые оказались безрезультатными, и после отправился на сборный пункт в одиночестве. Там его встретили сотрудники правоохранительных органов. На допросе призывник утверждал, что видел пропавшего «с двумя незнакомыми парнями», затем начал путаться в показаниях и в итоге признался в убийстве.

«Юношу доставили обратно в родное село Улекчин, где данные им показания были проверены на месте происшествия. На основании доказательств молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве», — говорится в сообщении.

Обвиняемый задержан и по решению суда заключен под стражу.

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